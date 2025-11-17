خبرگزاری کار ایران
مرگ کارگر حفار دکل مخابرات بر اثر ریزش آوار در دانشگاه مازندران

بر اثر ریزش آوار در یک کانال مخابرات در پردیس دانشگاه مازندران، یک کارگر جان خود را از دست داد.

به‌ گزارش ایلنا، این حادثه عصر روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه در محوطه  پردیس دانشگاه مازندران در محله طالقانی شهر بابلسر اتفاق افتاد که منجر به فوت یک کارگر شد. 

از قرار معلوم، کارگری ۴۵ساله در حال حفر کانال برای نصب دکل مخابرات به ارتفاع چندین متر بود که دیواره ریزش کرد و کارگر در زیر آن محبوس شد. 

علت این حادثه توسط کارشناسان امر در دست پیگیری است.

 

