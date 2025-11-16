نتایج انتخابات داخلی هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اولین جلسه منتخبین هیئت مدیره و بازرسین «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» با حضور «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و با محوریت انتخابات داخلی هیئت مدیره در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴، در محل خانه کارگر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در اولین جلسه منتخبین هیئت مدیره و بازرسین «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»، ابتدا «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، از فعالیت هیئت مدیره و بازرسین سابق تقدیر و تشکر نموده و در ادامه اعلام فرمودند: از هیئت مدیره و بازرسین جدید انتظارات بیشتری داریم و باید بیشتر از پیش فعالیت و موفقیت حاصل گردد.
دبیرکل خانه کارگر در ادامه سخنان خود به بیان مواردی پیرامون فعالیتهای آتی خانه کارگر در عرصه صنفی و بحث در مورد قانون تشکلهای صنفی و ضرورت رعایت آن و همچنین تأثیرات جنگ ۱۲ روزه بر حوزه پرداخت حق بیمه و نتیجتاً موضوع تطبیق همسانسازی و علل مشکلات موجود پرداختند و تأکید کردند: حتماً میبایست پیرامون این موارد و مشکلات موجود توجه لازم را داشته و در حد توان و امکان، پیگیریهای لازم انجام و نمیبایست بیتوجه بود.
محجوب در پایان ضمن اشاره به وضعیت و مشکلات فعلی سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را بکار گیریم تا بانک رفاه کارگران به دامان تأمین اجتماعی و کارگران بازگردد.
در ادامه «حسن صادقی» عضو اصلی هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه و تقدیر از هئیت مدیره و بازرسین اسبق، با اشاره به پویایی تشکیلات و اعضای بدنه آن عنوان کردند: باید از تمام امکانات موجود برای بهبود شرایط زندگی جامعه کارگری بازنشسته استفاده کنیم. ایجاد کمیتههای تخصصی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یکی از اهدافی است که مدنظر اتحادیه است و در این خصوص بایستی بیشتر از قبل فعال بود. ضمناً کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه میبایست با حضور خود در کمیته ها، نقش آفرینی مثبت و مؤثری داشته باشند. همچنین در تلاش هستیم تا با همکاری سایر تشکلات کارگری زمینه تحقق مطالبات جامعه هدف را فراهم آورده و از ورود به مباحث تعارضی خودداری خواهیم نمود.
صادقی در ادامه به بیان و تشریح خطی مشی اتحادیه پیشکسوتان پرداخت و تأکید کرد: ترکیب جدید هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بایستی تلاش حداکثری خود را بکار گیرد تا بسترهای لازم برای تحقق اهداف کوتاه و بلندمدت اتحادیه از جمله بهبود وضعیت معیشت جامعه هدف، بازگشت بانک رفاه کارگران به دامان سازمان تأمین اجتماعی، صیانت از قانون کار و مقابله با هرگونه تضعیف حقوق کارگران، امنیت شغلی و گسترش قراردادهای دائم در مشاغل مستمر، دستمزد عادلانه و متناسب با تورم، تأمین اجتماعی قوی، مستقل و پایدار، اجرای کامل تعهدات دولت و تسویه بدهیها به سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از بازنشستگان و اصلاح قوانین مرتبط، ایمنی و بهداشت کار، آزادیهای صنفی و تقویت تشکلهای کارگری، عدالت در روابط کار و رسیدگی سریع به اختلافات، جلوگیری از واگذاری داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و بازپسگیری داراییهای از دسترفته، بهبود بیمه درمانی، کاهش فرانشیزها و ارتقای خدمات تشخیصی و دارویی، بازنگری قوانین بازنشستگی سخت و زیانآور، گسترش خدمات، توسعه دفاتر اتحادیه در سطح کشور و سایر اهداف دیگر، فراهم گردد.
وی ضمن قدردانی از اعضای منتخب هیئت مدیره و بازرسین گفت: جلسه امروز به منظور برگزاری انتخابات داخلی هیئت مدیره برگزار شده است. اعضای منتخب هیئت مدیره و بازرسین میبایست با تلاشی مضاعف، در میادین دفاع از حقوق جامعه کارگری بازنشسته حضور یابند و تا حصول نتیجه دلخواه لحظهای آرام نگیرند.
در پایان پیرامون تعیین سِمَتهای داخلی در هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان رأی گیری صورت گرفت و افراد منتخب بر اساس اتفاق آراء اعضای هیئت مدیره برای سِمَتهای ذیل انتخاب و برای ادامه فعالیت تا پایان دوره تعیین شدند.
۱. حسن صادقی بعنوان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
۲. علیرضا حیدری بعنوان نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
۳. سهراب قنبری بعنوان خزانه دار و مسؤول امور مالی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
۴. مهدی مجیدی بعنوان منشی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
۵. داود اخوان بعنوان دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری