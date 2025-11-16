معاون وزیر کار در دیدار از استان همدان مطرح کرد؛
خدمات فرهنگی و اجتماعی با کیفیت برای کارگران
محمد چکشیان گفت: تمرکز ما بر این است که خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به کارگران با کیفیت ویژهای ارائه شود.
به گزارش ایلنا، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بیان اهمیت ورزش کارگری، بر نقش ورزش در ارتقای سلامت و بهرهوری نیروی کار تأکید کرد.
محمد چکشیان در دیدار یک روزه از استان همدان ضمن بازدیدهای میدانی و افتتاح چندین پروژه، با تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز دیدار و گفتوگو کرد.
شایان ذکر است افتتاحیه مسابقات با حضور «علی اکبر رنجبرزاده» نماینده مردم اسدآباد و «احمد آریایینژاد» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی و مراسم اهدای مدال قهرمانان این مسابقات با حضور «حمیدرضا حاجبابایی» نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
چکشیان در حاشیه مسابقات قهرمانی کارگران با حاج بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.
در ادامه، چکشیان در نشستی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، موضوعاتی شامل توسعه گفتوگوی اجتماعی، اهمیت رویکرد مردم پایه و محله محور، نقش تشکلها در ارتقای نشاط محیط کار، طرح تحول مدیریت مجموعههای ورزشی و ضرورت ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی برای جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شرکت در مراسم اختتامیه هفدهمین دوره مسابقات ملی قرآنی «مدهامتان» که به میزبانی شهر همدان برگزار شد، با «حمید ملانوری» استاندار همدان نیز دیدار و گفت وگو کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن بازدید میدانی و بررسی مسایل مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران شهر همدان، در مراسم افتتاح سالن بدنسازی واقع در این مجموعه حضور یافت.
این سالن با تجهیزات جدید و ۱۱۸ رختکن استاندارد راهاندازی شده و امکان بهرهمندی رایگان پنج دهک اول درآمدی را فراهم میکند.
وی این اقدام را گامی در جهت تقویت زیرساختهای ورزشی کارگران استان ارزیابی کرد.
در ادامه چکشیان از نخستین مجموعه یکپارچه بهداشت کار واقع در شهرک صنعتی بوعلی همدان بازدید و آن را به طور رسمی افتتاح کرد.
در این بازدید، روند تجهیز مرکز، امکانات تخصصی، نحوه ارائه خدمات سلامت روانی و جسمانی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه سفر، چکشیان ضمن حضور در برنامه انجمن ادبی باباطاهر در آرامگاه ایشان، از شرکت تعاونی گروه جواهری هگمتانه واقع در محوطه آرامگاه نیز بازدید کرد و ضمن آگاهی از ظرفیت تولید و اشتغال این واحد، بر اهمیت توسعه فعالیتهای فرهنگی - گردشگری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در حوزه صنایعدستی تأکید کرد.
سفر یکروزه معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان همدان با انجام افتتاح رسمی، نشست تخصصی و بازدید میدانی همراه بود و در مجموع، این سفر با هدف ارتقای زیرساختهای ورزشی، بهداشتی و فرهنگی جامعه کارگری استان و بررسی ظرفیتهای اشتغالزایی و تعاون انجام شد.