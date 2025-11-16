ریزش مرگبار معدن سنگ در شمال هند/ یک فوتی و چندین محبوس

به گزارش ایلنا، پلیس محلی هند امروز (یکشنبه) با تایید این خبر گفته است: این حادثه شامگاه روز شنبه در منطقه «سونبادرای» واقع در ایالت شمالی «اوتار پرادش» کشور هند رخ داده است.

به نقل از پلیس هند، گفته شده همه قربانیان کارگرانی بودند که در معدن سنگ مشغول به کار بودند و عملیات نجات برای بیرون آوردن افراد گرفتار در حال انجام است.

به گزارش شینهوا، مقامات ارشد این منطقه در محل حادثه حاضر شده و بر عملیات نجات، نظارت دارند.

