خبرگزاری کار ایران
شروع به کار دوباره کارخانه «آرد نشاطی» زاهدان/ ۳۴ کارگر به کار بازگشتند
کد خبر : 1714729
کارخانه «آرد نشاطی» زاهدان سه ماه بعد از تعطیلی، دوباره آغاز به کار کرد. با راه‌اندازی دوباره‌ی کارخانه برای ۳۴ کارگری که از بیست‌وسوم مرداد ماه بیکار شده بودند، شغل ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واحد تولیدی «آرد نشاطی» زاهدان که از حدود سه ماه پیش به دلیل آتش‌سوزی تعطیل شده است، با تامین مالی فعالیت خود را آغاز کرد. 

یک منبع کارگری در استان زاهدان با تایید این خبر گفت: این کارخانه برای ۳۴نفر اشتغال‌زایی داشته که در طول مدت تعطیلی کارخانه، همگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کردند. 

او گفت: کارخانه «آرد نشاطی» زاهدان که به دنبال حادثه‌ای بخش‌های مختلف آن در آتش سوخت و برای راه‌اندازی کامل نیاز به تامین منابع مالی و حمایت مسئولان داشت که این امر خوشبختانه انجام شد. 

این کارگر با بیان اینکه از جمله مزایای راه‌اندازی کارخانه، ایجاد اشتغال و تامین بازار داخلی است، در خاتمه افزود: تعدادی کارگر با شروع به کار کارخانه مشغول به کار شده‌اند و قرار است با توسعه فعالیت کارخانه، به مرور و همزمان با رونق گرفتن تولید، برای تعداد کارگران افزوده شود.

 

