به گزارش ایلنا، حادثه آتش‌سوزی در یک واحد «کارتن سازی» در شهرک صنعتی مورچه خورت استان اصفهان منجر به دودگرفتگی وسوختگی سطحی ۸ کارگر وامدادگر شد.

از قرار معلوم؛ ۸مصدوم این حادثه تعدادی به علت تنگی نفس در پی استنشاق دود حاصل از آتش و تعدادی به دلیل سوختگی سطحی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

نیروی آتش نشانی از ایستگاه‌های شهرداری‌های اصفهان، شاهین‌شهر، خمینی‌شهر و همچنین واحدهای آتش‌نشانی شهرک‌های صنعتی بزرگ، مورچه‌خورت، دهق و علویجه توانستند آتش سوزی را در چند ساعت مهار کنند.

گفته می‌شود؛ آتش خسارات مالی بسیاری به کارخانه وارد کرده است.

انتهای پیام/