به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، همزمان با برگزاری یکی از شلوغ‌ترین رویدادهای سالانه استارباکس موسوم به «روز فنجان قرمز»، بیش از هزار باریستای عضو اتحادیه در ۶۵ فروشگاه و در بیش از ۴۰ شهر آمریکا روز پنجشنبه اعتصاب کردند. این اقدام اعتراضی با هدف فشار بر مدیریت برای آغاز مذاکرات جدی درخصوص قراردادهای جمعی انجام شد.

اتحادیه «استارباکس ورکرز یونایتد» که نمایندگی حدود ۹۵۰۰ کارگر را در ۵۵۰ شعبه برعهده دارد، اعلام کرده است که در صورت ادامه بی‌توجهی کارفرما، دامنه اعتصاب می‌تواند گسترده‌تر شود و حتی به «بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ استارباکس» تبدیل گردد.

اعضای این اتحادیه، خواستار افزایش دستمزد، بهبود شرایط کاری و پایان‌دادن به آنچه «رفتارهای ناعادلانه کارفرما و اقدامات ضداتحادیه‌ای» می‌نامند، هستند. در بسیاری از فروشگاه‌های اعتصابی، نیروهای کمکی نتوانستند پاسخگوی افزایش حجم مشتریان باشند و تعدادی از شعب برای ساعاتی تعطیل شدند.

شرکت استارباکس اما اعلام کرده است که تأثیر اعتصاب «حداقلی» بوده و «کمتر از یک درصد» از فروشگاه‌های تحت مالکیت شرکت دچار اختلال شده‌اند. مدیریت شرکت همچنین گفته است که روز فنجان قرمز امسال یکی از «قوی‌ترین روزهای فروش» در تاریخ این رویداد بوده است.

به گفته منابع اتحادیه‌ای، کارگران در شهرهای بزرگی مانند سیاتل، نیویورک، فیلادلفیا، دالاس و آستین در این اعتصاب شرکت داشته‌اند. یکی از باریستاهای اعتصابی در پیتسبورگ گفته است: «این فقط یک حرکت نمادین نیست؛ این مبارزه برای زندگی و معیشت ماست. ما می‌خواهیم استارباکس موفق باشد اما کارکنانش باید سهم عادلانه‌ای از این موفقیت داشته باشند.»

اتحادیه اعلام کرده است که زمان پایان اعتصاب مشخص نیست و در صورت ادامه مقاومت شرکت، فروشگاه‌های بیشتری در روزهای آینده به این اقدام خواهند پیوست.

انتهای پیام/