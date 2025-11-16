به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ساعت ۶:۱۳ صبح امروز یکشنبه (۲۵آبان ماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران یک کارخانه در محور بزرگراه هاشمی تهران (مسیر شمال به جنوب، بعد از صالح‌آباد) ۶ کارگر مرد مصدوم و به نزدیک‌ترین مرکز در مانی منتقل شدند.

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع حادثه تصادف برای خودروهای حامل کارگران در جاده‌های صنعتی بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

