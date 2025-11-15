به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه همایش فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، عصر پنج‌شنبه با تقدیر از مدیران استانی برتر در مرکز تربیت‌مربی فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سخنان پایانی خود با قدردانی از تلاش، همراهی و اعتماد همکاران سازمان، گفت: اگرچه شرایط عمومی کشور مطلوب نیست، اما سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را با اتکا به ظرفیت‌های درون‌سازمانی و باور به مهارت، به سمت تحول و بالندگی سوق می‌دهیم و پیش‌بینی می‌کنم در سال آینده، شاهد ارتقای قابل‌توجه در منابع، امکانات و معیشت همکاران باشیم.

غلامحسین محمدی با تأکید بر نقش مؤثر حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشد این نهضت مهارتی، تصریح کرد: وزیر کار با نگاه عدالت‌محور و دغدغه فقرزدایی، بیشترین ارتباط و پشتیبانی را از مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای داشته است.

وی با اشاره به مأموریت اصلی سازمان، خاطرنشان کرد: موضوع مهارت و آموزش‌های فنی، تنها راه نجات اقتصادی کشور است. اگر می‌خواهیم بهره‌وری و عدالت آموزشی پایدار در ایران نهادینه شود، باید این نهضت ملی را با جدیت ادامه دهیم.

در پایان این مراسم، با حضور رئیس سازمان از مدیران‌کل استان‌های خوزستان، هرمزگان و زنجان که در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال‌جاری، رتبه‌های برتر را کسب کردند، تقدیر به عمل آمد.

همایش فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور که طی دو روز در مرکز تربیت‌مربی فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد، با برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌ها، نشست‌ها و پنل‌های تخصصی برنامه‌های تحولی سازمان، به کار خود پایان داد.

در این همایش، مدیران ضمن ارائه گزارش‌های عملکرد، به تبادل تجربه و بررسی راهکارهای ارتقای بهره‌وری مراکز آموزشی پرداختند.

