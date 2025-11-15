خبرگزاری کار ایران
تجمع برنامه‌نویسان «GTA» در اعتراض به اخراج ۳۰ کارمند راک استار

تجمع برنامه‌نویسان «GTA» در اعتراض به اخراج ۳۰ کارمند راک استار
جمعی از برنامه نویسان و توسعه دهندگان شاغل در مجموعه‌های وابسته به شرکت بازی‌سازی راک استار، در اعتراض به اخراج و تعدیل نیروی کارکنان این شرکت اقدام به اعتصاب و اعتراض مقابل دفتر این شرکت در لندن کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه TWIV، کارکنان یک شرکت توسعه دهنده وابسته به مجموعه بازی‌سازی «راک استار» در اعتراض به اخراج سی برنامه‌نویس توسعه دهنده این شرکت، مقابل دفتر این مجموعه در لندن تجمع کردند. 

روز جمعه جمعی از کارکنان شرکت TTI که بخش توسعه دهندگی شرکت بازی‌سازی راک استار را برعهده دارند با حمایت اتحادیه کارگران مستقل بریتانیا «IWGB» پس از اخراج بیش از سی نفر از پرسنل برنامه‌نویس و توسعه‌دهنده توسط راک‌استار، تجمعی برپا کرده و این اقدام را خلاف قانون کار بریتانیا معرفی کردند. 

شرکت راک استار خالق بسیاری از بازی‌های ویدیویی محبوب جهان از جمله GTA، مکس پین و Red Dead Redemption بوده و از ثروتمندترین شرکت‌های صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود. 

پیش از این بیش از ۲۰۰ کارمند Rockstar در طوماری امضا شده خطاب به مدیریت این شرکت، اخراج همکاران خود را محکوم کردند. 

فرد کارتر (از سازمان دهندگان این اعتراضات) آنچه در راک استار حاکم است را «فرهنگ ترس» نامید و گفت: کارکنان توسط مدیریت این شرکت مرعوب می‌شوند تا به فرآیند اخراج‌ها و تعدیل نیرو اعتراض نکنند ولی با این حال صدها نفر از نیروهای این مجموعه در آمریکا و اروپا به این فرآیند اعتراض کرده و ما نیز با ده‌ها نفر از پرسنل فعال در اینجا مقابل شرکت تجمع کرده و از حقوق خود و همکاران‌مان کوتاه نمی‌آییم. 

کارتر تاکید کرد: ما به دنبال بازگشت به کار و همچنین جبران خسارت نیروهای اخراج شده هستیم. ما درخواست مذاکره به شرکت دادیم و از آن‌ها خواستیم در این مورد با نمایندگان کارکنان مجموعه گفتگو کنند.

 

