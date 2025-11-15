خبرگزاری کار ایران
جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه برفاب شهرکرد/ خبری از تلفات احتمالی نیست

جزئیات آتش‌سوزی در کارخانه برفاب شهرکرد/ خبری از تلفات احتمالی نیست
کارخانه برفاب واقع در شهرک صنعتی شهر کرد دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۳ آبان ماه) کارخانه برفاب واقع در شهرک صنعتی شهر کرد واقع در خیابان کوشش در  حالی دچار حریق شد که هیچ خبری از تلفات احتمالی کارگران آن گزارش نشده است. 

بنا به اظهارات رئیس آتش‌نشانی شهرکرد، این حادثه در انبار و قسمت‌هایی از کارخانه برفاب رخ داد که علت وقوع آن در دست بررسی است. 

«عنایت الله راهنورد» در این‌باره گفت: آتش‌نشانان بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از چند ساعت تلاش توانستند آتش را مهار کنند.

 

