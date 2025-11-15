هرس درختان «جان کارگر» را گرفت/ شهرداری تبریز پاسخگو باشد

یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر فضای شهرداری شهر تبریز به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه برای یکی از کارگران فضای سبز شاغل در منطقه یک شهرداری تبریز حین کار هرس درخت در محدوده فلکه هتل مرمر تبریز اتفاق افتاده است.

او با بیان اینکه کارگر جان‌باخته شده «حسن همراهی» نام داشت و متاهل و پدر دو فرزند بود، گفت: متاسفانه کارگر مذکور بر اثر شدت جراحات وارده در محل جان باخته است.

به گفته وی، انجام کار سخت و طاقت فرسایی همانند هرس درختان در زیر کابل های فشار قوی برق، نیاز به رعایت کردن ایمنی و هماهنگی با اداره برق دارد که از قرار معلوم نه هماهنگی صورت گرفته واگر هم صورت گرفته باشد اداره برق اهمیتی قائل نشده است.

او با بیان اینکه مسئولین شهری فقط پیام تسلیت می‌فرستند و آیا این پیام تسلیت‌ها برای از دست رفتنِ جان کارگری که پدر دو فرزند بود کافی است، افزود؛ تامین امنیت جانی کارگران، بر عهده نهادِ شهرداری و شورای شهر است و اینگونه حوادث بی‌ارزش شمردن جان افرادی است که شهر را زنده نگه می‌دارند. شهرداری باید در برابر خانواده‌های داغدار این پاکبانان و افکار عمومی پاسخگو باشد.

