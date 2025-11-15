خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هرس درختان «جان کارگر» را گرفت/ شهرداری تبریز پاسخگو باشد

هرس درختان «جان کارگر» را گرفت/ شهرداری تبریز پاسخگو باشد
کد خبر : 1714079
لینک کوتاه کپی شد.

منابع کارگری در آذربایجان شرقی، از مرگ یک کارگر فضای سبز شهرداری «تبریز» بر اثر حادثه برق گرفتگی خبر دادند.

یک منبع کارگری با اعلام خبر درگذشت یک کارگر فضای شهرداری شهر تبریز به خبرنگار ایلنا گفت: این حادثه برای یکی از کارگران فضای سبز شاغل در منطقه یک شهرداری تبریز حین کار هرس درخت در محدوده فلکه هتل مرمر تبریز اتفاق افتاده است. 

او با بیان اینکه کارگر جان‌باخته شده «حسن همراهی» نام داشت و متاهل و پدر دو فرزند بود، گفت: متاسفانه کارگر مذکور بر اثر شدت جراحات وارده در محل جان باخته است. 

به گفته وی، انجام کار سخت و طاقت فرسایی همانند هرس درختان در  زیر کابل های  فشار قوی برق، نیاز به رعایت کردن ایمنی و هماهنگی با اداره برق دارد که از قرار معلوم نه هماهنگی صورت گرفته واگر هم صورت گرفته باشد اداره برق اهمیتی قائل نشده است. 

او با بیان اینکه مسئولین شهری فقط پیام تسلیت می‌فرستند و آیا این پیام تسلیت‌ها برای از دست رفتنِ جان کارگری که پدر دو فرزند بود کافی است، افزود؛ تامین امنیت جانی کارگران، بر عهده نهادِ شهرداری و شورای شهر است و اینگونه حوادث بی‌ارزش شمردن جان افرادی است که شهر را زنده نگه می‌دارند. شهرداری باید در برابر خانواده‌های داغدار این پاکبانان و افکار عمومی پاسخگو باشد.

 

هرس درختان «جان کارگر» را گرفت/ شهرداری تبریز پاسخگو باشد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ