فراخوان خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برای گردهمایی روز ۲۹ آبان
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برای گردهمایی روز ۲۹ آبان به مناسبت سالروز تصویب قانون کار فراخوان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن فراخوان خانه کارگر آمده است:
۲۹ آبانماه، یادآور یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه حقوق اجتماعی و صنفی کارگران، یعنی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است؛ قانونی که ثمره سالها تلاش، همفکری، پایداری و حضور آگاهانه جامعه کارگری، تشکلهای صنفی، کارشناسان، دلسوزان عرصه کار و تولید و نیز مجاهدتهای خادمان ملت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی کارگران است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت این روز بزرگ، اعلام میدارد که قانون کار نه تنها سندی حقوقی، بلکه نمادی از عدالت، تعهد و همبستگی ملی در پاسداشت حقوق نیروی مولد کشور است. این قانون، به عنوان ستون فقرات روابط کار در کشور، نقش محوری در حفظ تعادل میان منافع کارگر و کارفرما، توسعه اشتغال پایدار، رشد تولید ملی، و برقراری امنیت شغلی و اجتماعی داشته و دارد.
در شرایط کنونی که تحولات اقتصادی و فناوریهای نوین، جهان کار را دستخوش دگرگونیهای گسترده کرده است، بازخوانی فلسفه وجودی قانون کار و اهتمام به اجرای کامل و دقیق مفاد آن بیش از پیش ضرورت دارد. خانه کارگر بر این باور است که حفظ و ارتقای جایگاه قانون کار، مستلزم مشارکت فعال کارگران، نمایندگان آنان، و همکاری صمیمانه دولت و وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح، روزآمدسازی و صیانت از اصول بنیادین این قانون است.
در این مسیر، تعامل سازنده میان تشکیلات خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی، و کارگران شریف سراسر کشور، بهویژه در زمینه بررسی و رفع مشکلات صنفی، یکی از مهمترین ارکان پویایی جامعه کارگری محسوب میشود. این همگرایی، ضمن تقویت روحیه همبستگی در میان کارگران، میتواند بستر ساز حل ریشهای مسائل حوزه کار و تولید و تضمینکننده ثبات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تجلیل از کارشناسان، مسئولین و خادمان جامعه کارگری که در تدوین، تصویب و اجرای قانون کار نقشآفرینی کردهاند، از همه تشکلهای کارگری، اعضای محترم خانواده بزرگ کار و تولید، و آحاد مردم شریف ایران دعوت مینماید تا در گردهمایی سراسری روز ۲۹ آبانماه با حضور پرشور خود، بر پایبندی به آرمانهای عدالتطلبانه انقلاب اسلامی و صیانت از حقوق کارگران تأکید ورزند و بار دیگر اتحاد و همدلی جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی به نمایش گذارند.
به امید ایرانی آباد، عادلانه و کارگرمحور
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران
آبان ۱۴۰۴