فراخوان خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برای گردهمایی روز ۲۹ آبان

۲۹ آبان‌ماه، یادآور یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه حقوق اجتماعی و صنفی کارگران، یعنی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است؛ قانونی که ثمره سال‌ها تلاش، همفکری، پایداری و حضور آگاهانه جامعه کارگری، تشکل‌های صنفی، کارشناسان، دلسوزان عرصه کار و تولید و نیز مجاهدت‌های خادمان ملت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی کارگران است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت این روز بزرگ، اعلام می‌دارد که قانون کار نه تنها سندی حقوقی، بلکه نمادی از عدالت، تعهد و همبستگی ملی در پاسداشت حقوق نیروی مولد کشور است. این قانون، به عنوان ستون فقرات روابط کار در کشور، نقش محوری در حفظ تعادل میان منافع کارگر و کارفرما، توسعه اشتغال پایدار، رشد تولید ملی، و برقراری امنیت شغلی و اجتماعی داشته و دارد.

در شرایط کنونی که تحولات اقتصادی و فناوری‌های نوین، جهان کار را دستخوش دگرگونی‌های گسترده کرده است، بازخوانی فلسفه وجودی قانون کار و اهتمام به اجرای کامل و دقیق مفاد آن بیش از پیش ضرورت دارد. خانه کارگر بر این باور است که حفظ و ارتقای جایگاه قانون کار، مستلزم مشارکت فعال کارگران، نمایندگان آنان، و همکاری صمیمانه دولت و وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در جهت اصلاح، روزآمدسازی و صیانت از اصول بنیادین این قانون است.

در این مسیر، تعامل سازنده میان تشکیلات خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، و کارگران شریف سراسر کشور، به‌ویژه در زمینه بررسی و رفع مشکلات صنفی، یکی از مهم‌ترین ارکان پویایی جامعه کارگری محسوب می‌شود. این همگرایی، ضمن تقویت روحیه همبستگی در میان کارگران، می‌تواند بستر ساز حل ریشه‌ای مسائل حوزه کار و تولید و تضمین‌کننده ثبات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر و تجلیل از کارشناسان، مسئولین و خادمان جامعه کارگری که در تدوین، تصویب و اجرای قانون کار نقش‌آفرینی کرده‌اند، از همه تشکل‌های کارگری، اعضای محترم خانواده بزرگ کار و تولید، و آحاد مردم شریف ایران دعوت می‌نماید تا در گردهمایی سراسری روز ۲۹ آبان‌ماه با حضور پرشور خود، بر پایبندی به آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی و صیانت از حقوق کارگران تأکید ورزند و بار دیگر اتحاد و همدلی جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی به نمایش گذارند.

به امید ایرانی آباد، عادلانه و کارگرمحور

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

آبان ۱۴۰۴

