رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای: نمایندگان مجلس حامی توسعه مهارت هستند
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای نمایندگان مجلس را اصلیترین حامیان برنامههای توسعهای بخش مهارت کشور خواند.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در نشست رابطین مجلس شورای اسلامی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی میتواند بستر مناسبی برای برنامهریزی دقیقتر در جهت منافع ملی و رفع چالشهای قانونی حوزه آموزش، کار و اشتغال را فراهم آورد.
غلامحسین محمدی بر ضرورت تعامل سازنده و مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حامیان اصلی اجرای برنامههای تحولی سازمان و توسعه مهارت آموزی در کشور هستند.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه مجلس در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای کلان حوزه رفاه و توسعه مهارت، تصریح و اظهار امیدواری کرد با حمایتهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شاهد تقویت بیش از پیش مهارتآموزی در ابعاد مختلف، هستیم.
مدیرکل دفتر ریاست، روابطعمومی و امور بینالملل این سازمان نیز در ادامه، نیل به توسعه با محوریت همگرایی و شعار «وفاق ملی» را از اصول بنیادین دولت کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیج تمامی ظرفیتهای ملی، پرهیز از هرگونه اختلافنظر و اتخاذ موضع همکاری و همافزایی از تأکیدات رئیس جمهور پزشکیان در شرایط کنونی کشور است.
در پایان، نمایندگان رابطین سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی راهکارهای هماهنگی بیشتر در سطح ملی برای تعامل با مجلس شورای اسلامی پرداختند و سازوکارهای مشترک و پیشنهادات اجرایی خود را ارایه کردند.