به گزارش ایلنا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در نشست رابطین مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی می‌تواند بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در جهت منافع ملی و رفع چالش‌های قانونی حوزه آموزش، کار و اشتغال را فراهم آورد.

غلامحسین محمدی بر ضرورت تعامل سازنده و مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حامیان اصلی اجرای برنامه‌های تحولی سازمان و توسعه مهارت آموزی در کشور هستند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مجلس در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه رفاه و توسعه مهارت، تصریح و اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شاهد تقویت بیش از پیش مهارت‌آموزی در ابعاد مختلف، هستیم.

مدیرکل دفتر ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل این سازمان نیز در ادامه، نیل به توسعه با محوریت همگرایی و شعار «وفاق ملی» را از اصول بنیادین دولت کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیج تمامی ظرفیت‌های ملی، پرهیز از هرگونه اختلاف‌نظر و اتخاذ موضع همکاری و هم‌افزایی از تأکیدات رئیس جمهور پزشکیان در شرایط کنونی کشور است.

در پایان، نمایندگان رابطین سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی راهکارهای هماهنگی بیشتر در سطح ملی برای تعامل با مجلس شورای اسلامی پرداختند و سازوکارهای مشترک و پیشنهادات اجرایی خود را ارایه کردند.

