خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای: نمایندگان مجلس حامی توسعه مهارت هستند

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای: نمایندگان مجلس حامی توسعه مهارت هستند
کد خبر : 1713047
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نمایندگان مجلس را اصلی‌ترین حامیان برنامه‌های توسعه‌ای بخش مهارت کشور خواند.

به گزارش ایلنا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در نشست رابطین مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تعامل مؤثر با مجلس شورای اسلامی می‌تواند بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در جهت منافع ملی و رفع چالش‌های قانونی حوزه آموزش، کار و اشتغال را فراهم آورد. 

غلامحسین محمدی بر ضرورت تعامل سازنده و مستمر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حامیان اصلی اجرای برنامه‌های تحولی سازمان و توسعه مهارت آموزی در کشور هستند. 

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مجلس در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه رفاه و توسعه مهارت، تصریح و اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شاهد تقویت بیش از پیش مهارت‌آموزی در ابعاد مختلف، هستیم. 

مدیرکل دفتر ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل این سازمان نیز در ادامه، نیل به توسعه با محوریت همگرایی و شعار «وفاق ملی» را از اصول بنیادین دولت کنونی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیج تمامی ظرفیت‌های ملی، پرهیز از هرگونه اختلاف‌نظر و اتخاذ موضع همکاری و هم‌افزایی از تأکیدات رئیس جمهور پزشکیان در شرایط کنونی کشور است. 

در پایان، نمایندگان رابطین سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی راهکارهای هماهنگی بیشتر در سطح ملی برای تعامل با مجلس شورای اسلامی پرداختند و سازوکارهای مشترک و پیشنهادات اجرایی خود را ارایه کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ