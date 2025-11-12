گزارش جدید وزارت کار از حادثه معدنجوی طبس: نظارت هوشمند میخواهیم
گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حادثه طبس که با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شده، نشان میدهد که نظام ایمنی کشور، با وجود اجرای گسترده بازرسیهای میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح کارگاهها، هنوز از فقدان زیرساختهای دادهمحور و یک نظام اولویتگذاری ریسک منسجم رنج میبرد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسیها به ابزاری پیشبین و پیشگیر میشود.
در شامگاه سیویکم شهریور ۱۴۰۳، وقوع انفجار در یکی از کارگاههای شرکت «زغالسنگ معدنجوی طبس» بر اثر نشت گاز متان در بلوک C، جان ۵۴ کارگر را گرفت. حادثه در ساعت ۲۱ روی داد و به پرتلفاتترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران بدل شد؛ فاجعهای که نهتنها جامعه کارگری، بلکه کل نظام حکمرانی ایمنی کشور را با پرسشی بنیادین روبهرو کرد: چگونه پس از دههها قانونگذاری، هنوز فجایع شغلی تکرار میشوند؟
تحلیلهای کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی نشان داد مهمترین علل اصلی وقوع چنین حوادثی ضعف نظام نظارت، ناهماهنگی نهادی و نبود سامانههای دادهمحور است.
در نهم مهر ۱۴۰۳، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه فوقالعاده داد و اعضای آن بر استقلال ناظران ایمنی و بهرهگیری از فناوریهای نو در بازرسی کار تأکید کردند. چند هفته بعد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در مجلس بر ضرورت ایجاد شبکهای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه پیش از آغاز تولید سخن گفت؛ موضعی که میتوان آن را نقطه عطفی در گذار از «گزارش حادثه» به «پیشبینی و پیشگیری از حادثه» تلقی کرد.
فایل این گزارش از اینجا قابل دریافت است:
نتایج این مطالعه نشان میدهد حادثه طبس را میتوان بهمنزلهی نقطه عطفی تاریخی دانست که نشان داد ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و رویکردی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش نگری باشد.