ادامه اعتراض صنفی پرستاران مشهد/ به وضع معاش کادر درمان رسیدگی کنید
پرستاران مشهد در سومین روز از اعتراض صنفی در بیمارستان کودکان اکبر تجمع کردند.
پرستاران مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی کادر درمان این شهر خبر دادند.
به گفته آنها، پرستاران امروز (بیست و یکم آبان) در بیمارستان کودکان اکبر در مشهد تجمع کردند و خواستار اصلاح تعرفهها و رفع تبعیض در پرداختها شدند.
این پرستاران اعلام کردند: نباید کار پرستار به نام پزشک ثبت شود؛ پرستاران باید حقالزحمه خدمات خود را عادلانه و به میزان مناسب دریافت کنند.
به گفته پرستاران، وضع معاش کادر درمان بحرانیست و با حقوقهای زیر خط فقر، زندگی پرستاران اداره نمیشود.
در روزهای گذشته نیز پرستاران مشهد در بیمارستانهای قائم (عج) و امام رضا (ع) تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند.