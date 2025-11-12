خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه اعتراض صنفی پرستاران مشهد/ به وضع معاش کادر درمان رسیدگی کنید

ادامه اعتراض صنفی پرستاران مشهد/ به وضع معاش کادر درمان رسیدگی کنید
کد خبر : 1713000
لینک کوتاه کپی شد.

پرستاران مشهد در سومین روز از اعتراض صنفی در بیمارستان کودکان اکبر تجمع کردند.

پرستاران مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی کادر درمان  این شهر خبر دادند.

به گفته آن‌ها، پرستاران امروز (بیست و یکم آبان) در بیمارستان کودکان اکبر در مشهد تجمع کردند و خواستار اصلاح تعرفه‌ها و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شدند.

این پرستاران اعلام کردند: نباید کار پرستار به نام پزشک ثبت شود؛ پرستاران باید حق‌الزحمه خدمات خود را عادلانه و به میزان مناسب دریافت کنند.

به گفته پرستاران، وضع معاش کادر درمان بحرانی‌ست و با حقوق‌های زیر خط فقر، زندگی پرستاران اداره نمی‌شود.

در روزهای گذشته نیز پرستاران مشهد در بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ