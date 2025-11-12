ادامه اعتراض صنفی پرستاران مشهد/ به وضع معاش کادر درمان رسیدگی کنید

پرستاران مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی کادر درمان این شهر خبر دادند.

به گفته آن‌ها، پرستاران امروز (بیست و یکم آبان) در بیمارستان کودکان اکبر در مشهد تجمع کردند و خواستار اصلاح تعرفه‌ها و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شدند.

این پرستاران اعلام کردند: نباید کار پرستار به نام پزشک ثبت شود؛ پرستاران باید حق‌الزحمه خدمات خود را عادلانه و به میزان مناسب دریافت کنند.

به گفته پرستاران، وضع معاش کادر درمان بحرانی‌ست و با حقوق‌های زیر خط فقر، زندگی پرستاران اداره نمی‌شود.

در روزهای گذشته نیز پرستاران مشهد در بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند.

