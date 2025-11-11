پرستاران مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از دومین روز از تجمع صنفی خود در بیمارستان امام رضا (ع) خبر دادند.

این پرستاران افزودند: امروز بیستم آبان، دست از کار کشیدیم و به تبعیض در پرداخت‌ها در نظام درمان و حقوق ناچیز پرستاران اعتراض کردیم.

این پرستاران مطالبات خود را «اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح تعرفه‌های پرستاری براساس تعرفه‌های پزشکی، اجرای فوق‌العاده خاص بر مبنای اصول صحیح و بهبود وضع معیشتی و شغلی پرستاران» عنوان کردند و افزودند: در نظام درمان عدالت رعایت نمی‌شود.

پرستاران مشهد روز گذشته در بیمارستان قائم (عج) اعتراض صنفی ترتیب داده بودند.

