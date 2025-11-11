دومین روز اعتراض صنفی پرستاران مشهد/ دریافتیمان ناچیز است
پرستاران مشهد برای دومین روز پایپی، اینبار در بیمارستان امام رضا (ع) تجمع کردند.
پرستاران مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از دومین روز از تجمع صنفی خود در بیمارستان امام رضا (ع) خبر دادند.
این پرستاران افزودند: امروز بیستم آبان، دست از کار کشیدیم و به تبعیض در پرداختها در نظام درمان و حقوق ناچیز پرستاران اعتراض کردیم.
این پرستاران مطالبات خود را «اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح تعرفههای پرستاری براساس تعرفههای پزشکی، اجرای فوقالعاده خاص بر مبنای اصول صحیح و بهبود وضع معیشتی و شغلی پرستاران» عنوان کردند و افزودند: در نظام درمان عدالت رعایت نمیشود.
پرستاران مشهد روز گذشته در بیمارستان قائم (عج) اعتراض صنفی ترتیب داده بودند.