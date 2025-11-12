خبرگزاری کار ایران
درخواست کارگران ابنیه فنی اسلامشهر برای دریافت حقوق مرداد: مستاجر و عیالواریم و گرفتار شده‌ایم!

درخواست کارگران ابنیه فنی اسلامشهر برای دریافت حقوق مرداد: مستاجر و عیالواریم و گرفتار شده‌ایم!
کد خبر : 1712530
کارگران ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر که در پروژه زیرگذر مشغول کارند از مدیریت شرکت درخواست کردند حقوق جا مانده مردادماه را بپردازد.

یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن پروژه زیر گذر اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: بابت حقوق مردادماه سال جاری از کارفرما طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین معیشتی، توقع داریم بعداز گذشت دو ماه و نیم، بدهی معوقه مردادماه کارگران پرداخت شود.

او گفت: پرداخت به موقع حقوق برای کارگران ابنیه فنی شاغل در پروژه زیر گذر اسلامشهر، مهم است چراکه اکثر کارگران مستاجر و عیالوارند و بابت کرایه خانه، بدهی‌های بانکی و سایر هزینه‌های زندگی گرفتارند. 

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق، تا محتاج نباشیم و سرافکنده خانواده نشویم. 

 

