یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن پروژه زیر گذر اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: بابت حقوق مردادماه سال جاری از کارفرما طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین معیشتی، توقع داریم بعداز گذشت دو ماه و نیم، بدهی معوقه مردادماه کارگران پرداخت شود.

او گفت: پرداخت به موقع حقوق برای کارگران ابنیه فنی شاغل در پروژه زیر گذر اسلامشهر، مهم است چراکه اکثر کارگران مستاجر و عیالوارند و بابت کرایه خانه، بدهی‌های بانکی و سایر هزینه‌های زندگی گرفتارند.

وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ خواسته‌ی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق، تا محتاج نباشیم و سرافکنده خانواده نشویم.

