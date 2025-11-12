درخواست کارگران ابنیه فنی اسلامشهر برای دریافت حقوق مرداد: مستاجر و عیالواریم و گرفتار شدهایم!
کارگران ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر که در پروژه زیرگذر مشغول کارند از مدیریت شرکت درخواست کردند حقوق جا مانده مردادماه را بپردازد.
یکی از کارگران ابنیه فنی راه آهن پروژه زیر گذر اسلامشهر در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: بابت حقوق مردادماه سال جاری از کارفرما طلبکاریم و باتوجه به مخارج سنگین معیشتی، توقع داریم بعداز گذشت دو ماه و نیم، بدهی معوقه مردادماه کارگران پرداخت شود.
او گفت: پرداخت به موقع حقوق برای کارگران ابنیه فنی شاغل در پروژه زیر گذر اسلامشهر، مهم است چراکه اکثر کارگران مستاجر و عیالوارند و بابت کرایه خانه، بدهیهای بانکی و سایر هزینههای زندگی گرفتارند.
وی با بیان اینکه دریافت نکردن به موقع حقوق، ما کارگران را دچار بحران معیشتی کرده است افزود؛ خواستهی ما خیلی ساده است: پرداخت سر وقت حقوق، تا محتاج نباشیم و سرافکنده خانواده نشویم.