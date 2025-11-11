اعتراض کارگران یک شرکت راهسازی ایرانشهر به معوقات مزدی/ پیمانکار پاسخ نمیدهد!
مطالبات مزدی کارگران شرکت راهسازان صنعت بلوچ در شهرستان ایرانشهر چندین ماه به تاخیر افتاده است. این کارگران روز گذشته در محل کار خود دست به اعتراض صنفی زدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکت راهسازان صنعت بلوچ در شهرستان ایرانشهر در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی دست به اعتراض صنفی زدند.
از قرار معلوم، این کارگران روز گذشته (دوشنبه ۱۹آبان ماه) در اعتراض به مطالبات مزدی خود، دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردهاند اما موفق نشدهاند معوقات خود را دریافت کنند.
گفته میشود کارگران شرکت راهسازان صنعت بلوچ در شهرستان ایرانشهر که در پروژه های مختلف عمرانی مشغول به کارند، به دلیل مطالبات معوقه با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم میکنند.
این کارگران که هنوز حقوق خرداد ماه خود را از کارفرما طلبکارند، می گویند: پیمانکار پروژه ادعا میکند به دلیل عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات ناتوان است این در حالی است که ما کارگران مشکلات معیشتی داریم و توقع داریم این مشکلات دامان ما را نگیرد.
کارگران میگویند: جدا از معوقات مزدی، در زمینه پرداخت حق بیمه نیز با مشکل روبرو هستیم؛ در عین حال، بسیاری از همکاران ما قرارداد کاری مکتوب و مدون ندارند و از امنیت شغلی محروماند.