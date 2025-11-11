به گزارش ایلنا، در اثر برخورد یک دستگاه سواری با مینی‌بوس حامل کارگران شرکت نفت در کمربندی شمالی نجف‌آباد استان اصفهان بعد از پارک کوهستان (روبروی پادگان عاشورا) ۱۳ کارگر ۲۵ تا ۵۰ساله مصدوم شده که به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف‌آبادمنتقل شدند.

گفته شده خودرو مینی‌بوس حوالی ساعت ۱۸:۰۲ عصر روز دوشنبه (۱۹ آبان ماه) در حال انتقال کارگران از حل کار به محل سکونت بود که در روبروی پادگان عاشورا به یک سواری برخورد می‌کند.

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع حادثه تصادف برای خودرو حامل کارگران در این محور جاده‌ای بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

