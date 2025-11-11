به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در شهرداری ایوان از توابع شهرستان ایوان غرب که در استان ایلام واقع شده، چندین ماه دستمزد پرداخت نشده دارند.

این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، می‌گویند: مسئولینی که خودشان ماهانه حقوق منظم و نجومی می‌گیرید، این حق ساده را به ما کارگران هم بدهند تا ما نیز هر ماه حقوق خودرا در موعد مقرر دریافت کنیم و دخل و خرج‌مان جفت و جور شود. این انتظار زیادی نیست.

آن‌ها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: درخواست‌مان این است که صدای انتقاد ما کارگران را به اطلاع مسئولان برسانید؛ شاید در این اوضاع سخت اقتصادی، به دادمان برسند و بیش از این شرمنده خانواده‌هایمان نشویم.

