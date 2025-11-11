خبرگزاری کار ایران
معوقات مزدی کارگران شهرداری «ایوان»/ دخل و خرج‌مان جفت و جور نیست!

کد خبر : 1712170
کارگران مجموعه شهرداری «ایوان» از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در شهرداری ایوان از توابع شهرستان ایوان غرب که در استان ایلام واقع شده، چندین ماه دستمزد پرداخت نشده دارند. 

این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده نگرانند، می‌گویند: مسئولینی که خودشان ماهانه حقوق منظم و نجومی می‌گیرید، این حق ساده را به ما کارگران هم بدهند تا ما نیز هر ماه حقوق خودرا در موعد مقرر دریافت کنیم و دخل و خرج‌مان جفت و جور شود. این انتظار زیادی نیست. 

آن‌ها با انتقاد از اوضاع معیشتی خود گفتند: درخواست‌مان این است که صدای انتقاد ما کارگران را به اطلاع مسئولان برسانید؛ شاید در این اوضاع سخت اقتصادی، به دادمان برسند و بیش از این شرمنده خانواده‌هایمان نشویم.

 

