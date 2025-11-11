استقبال کنفدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری از گزارش استیگلیتز
نهاد جهانی ضد نابرابری تاسیس میشود؟
تشکل جهانی «ITUC» قویاً از ابتکار استیگلیتز (اقتصاددان نوبلیست) برای ایجاد نهاد جهانی ضدنابرابری حمایت و آن را گامی دیرهنگام در جهت مقابله با نابرابریهای سیستماتیکی که اقتصاد جهانی را شکل داده، ارزیابی میکند.
به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری «ITUC»، طی بیانیهای از گزارش گروه ۲۰ به مدیریت ژوزف استیگلیتز (برنده پیشین جایزه نوبل اقتصاد) که در آن تشکیل یک نهاد جهانی دائمی برای مهار نابرابری پیشنهاد شده، استقبال کرد.
در بیانیه این تشکل جهانی آمده است: کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) از گزارش گروه ۲۰ که خواستار ایجاد یک سازوکار نهادی دائمی در سطح جهانی برای رسیدگی به نابرابری در درآمد، ثروت و فرصتها است، استقبال میکند. کمیته فوق مرکب از کارشناسان مستقل در گروه ۲۰ کشور صنعتی است که توسط جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد رهبری میشد.
این گزارش بار دیگر بر خواستههای دیرینه جنبش کارگری، از جمله موارد زیر، تأکید میکند:
تقویت حقوق کار، افزایش دستمزدها، گسترش پوشش چانهزنی جمعی، تضمین مالیات عادلانه و مترقی و تضمین حمایت اجتماعی جهانی و خدمات عمومی با کیفیت.
گزارش مزبور نه تنها مسائل مربوط به عدالت را شامل میشود، بلکه شامل عناصر حیاتی اقتصادهای پایدار و فراگیر نیز بوده است. گزارش استیگلیتز نقشه راه مهمی برای اقدام ارائه میدهد. این گزارش اذعان میکند که افزایش نابرابری نتیجه یک مدل اقتصادی جهانی است که سود را بر دستمزد و سفتهبازی را بر تولید ترجیح داده است.
گزارش تاکید دارد: کارگران در همه جا هزینههای ریاضت اقتصادی، مقرراتزدایی و فرسایش چانهزنی جمعی را متحمل میشوند. زمان آن رسیده است که دولتها سیستم را به نفع کسانی که ارزش ایجاد میکنند، نه کسانی که آن را استخراج میکنند، متعادل کنند.
گروه ۲۰ فرصتی برای نهادینه کردن عدالت در قلب نظام حکمرانی جهانی دارد. ITUC آماده همکاری با دولتها، سازمان بینالمللی کار و نهادهای بینالمللی برای تحقق این پیشنهاد است. کاهش نابرابری پیشنیاز اقتصاد پایدار است که نیاز امروز کارگران جهان است.