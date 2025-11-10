خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در ساختمان نیمه کاره در سردار جنگل تهران/ یک کارگر فوت شد

آتش‌سوزی در ساختمان نیمه کاره در سردار جنگل تهران/ یک کارگر فوت شد
بر اثر آتش سوزی در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان سردار جنگل تهران، دو کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع کشته وزخمی شدند.

به گزارش ایلنا، امروز صبح یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان سردار جنگل (خیابان بهشتی) تهران به وقوع پیوست که در نتیجه آن دو کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و زخمی شدند. 

از قرار معلوم؛ در این حادثه  ۹ کارگر تبعه کشور افغانستان در یک ساختمان هفت طبقه مشغول کار بودند که با آتش سوزی ناشی از مصالح ساختمانی در طبقه همکف، این کارگران به طبقات بالای ساختمان فرار می‌کنند که دو نفر از آن‌ها از ترس آتش خود را به پشت بام ساختمان چهار طبقه مجاور پرتاب کردند که در این حادثه یک کارگر به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و کارگر دومی دچار مصدومیت شد.

هم اکنون بررسی‌ها برای مشخص شدن علت حادثه از سوی کارشناسان ادامه دارد.

 

