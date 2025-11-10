سرمایه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافت
مجمع عمومی شرکت سرمایهگذاری و خدمات عمومی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در جلسه مسئولان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، پس از اعلام رسمیت و انتخاب اعضای هیئت رئیسه، گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد استماع سهامداران قرار گرفت.
سهامداران حاضر در نشست، پس از بررسی و ابراز نظرات، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد ریال به مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال را تصویب و ماده ۷ اساسنامه را اصلاح کردند.
همچنین با توجه به ابلاغ شماره ۱۲۰۲۰۲۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع افزودن بند «ارایه خدمات پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» به موضوع فعالیت فرعی در ماده ۳ اساسنامه شرکت را به تصویب رساند.
گفتنی است، شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، از شرکتهای زیرمجموعه گروه مدیریت ارزش سرمایه (هلدینگ مالی) صندوق بازنشستگی است که ماموریت آن مدیریت موثر سرمایهگذاریهای کوتاه مدت صندوق است.