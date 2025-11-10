خبرگزاری کار ایران
تجمع پرستاران بیمارستان قائم مشهد/ پرداختی‌ها ناعادلانه است

تجمع پرستاران بیمارستان قائم مشهد/ پرداختی‌ها ناعادلانه است
پرستاران و کادر درمان بیمارستان قائم (عج) مشهد دست از کار کشیدند و تجمع کردند.

این پرستاران در تماس با خبرنگار ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌عدالتی‌ها گفتند: قوانین پرستاری به صورت ناقص اجرا می‌شود؛ اقدامات و کارهای پرستاران به نام پزشکان ثبت می‌شود، ضمن اینکه همین مبالغ ناچیز نیز با تاخیر پرداخت می‌شود.

کادر درمان بیمارستان قائم (عج) مطالبات خود را «اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح تعرفه‌های پرستاری براساس تعرفه‌های پزشکی، اجرای فوق‌العاده خاص بر مبنای اصول صحیح و بهبود وضع معیشتی و شغلی پرستاران» عنوان کردند و افزودند: در نظام درمان به پرستاران ظلم می‌شود.

گفتنی‌ست پرستاران این بیمارستان هفته گذشته نیز اعتراض صنفی ترتیب داده بودند.

 

