بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی یک استان تسویه شد +جزئیات

به گزارش ایلنا، مدیر درمان تأمین‌اجتماعی هرمزگان گفت: مجموع پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد در استان هرمزگان در سال جاری تاکنون به ۱۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

غلامعباس مؤمنی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در کنار ارائه خدمات درمانی از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی خود، بخش مهمی از خدمات را از مسیر درمان غیرمستقیم و از طریق خرید خدمت از مراکز درمانی طرف قرارداد در سطح کشور و استان‌ها ارائه می‌دهد. این شیوه، نقش مؤثری در گسترش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی دارد.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان نیز مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی با هدف حفظ پایداری ارائه خدمات و حمایت از مراکز همکار، طی ماه‌های اخیر گام‌های مؤثری در زمینه تسویه و پرداخت مطالبات برداشته است.

مومنی بیان کرد: در روزهای اخیر مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان بابت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد مربوط به فروردین تا بخشی از خردادماه سال ۱۴۰۴ به حساب این مراکز واریز شده است.

وی اعلام کرد: در ماه گذشته نیز مبلغ ۴۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت بخشی از مطالبات دوره‌های قبل پرداخت شده است و با احتساب این مبالغ، مجموع پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد در استان هرمزگان در سال جاری تاکنون به ۱۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

مدیر درمان تأمین‌اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه این پرداخت‌ها شامل بیمارستان‌ها، مراکز پاراکلینیکی و درمانگاه‌های دانشگاهی است، افزود: پرداخت منظم مطالبات، تأثیر مستقیمی بر استمرار همکاری و کیفیت خدمات دارد. خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بخش مهمی از مطالبات مراکز همکار در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ تسویه شده است.

مومنی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی هرساله بخشی از بودجه درمانی خود را به بخش غیرمستقیم اختصاص می‌دهد تا بیمه‌شدگان بتوانند علاوه بر مراکز ملکی از ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی و دانشگاهی نیز بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: پرداخت منظم و شفاف مطالبات باعث می‌شود مراکز طرف قرارداد با اطمینان بیشتری خدمات خود را ارائه دهند و بیمه‌شدگان نیز بدون دغدغه از خدمات درمانی باکیفیت برخوردار شوند. این یک چرخه دو سویه از اعتماد و همکاری است که نتیجه‌اش رضایتمندی بیمه‌شدگان خواهد بود.

