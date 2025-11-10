ریزش معدن روستای دربید یزد/ دو کارگر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، یکشنبه ۱۷ آبان ماه، حادثه ریزش یک واحد معدنی در روستای دربید شهرستان زارچ استان یزد، منجر به آسیب دیدن دو نفر از کارگران این معدن شد.

نیروهای امدادی پس از وقوع این حادثه در محل حاضر شدند و عملیات نجات را آغاز کردند و کارگران را به بیمارستان منتقل کردند.

از قرار معلوم، رهاسازی یکی از کارگران حدودا ۸ ساعت طول کشیده اما حال عمومی هر دو کارگر مساعد گزارش شده است.

