خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتصاب عمومی کارگران هتل‌های نیوجرسی برای اصلاح قرارداد کار

اعتصاب عمومی کارگران هتل‌های نیوجرسی برای اصلاح قرارداد کار
کد خبر : 1711704
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران هتل‌های ایالت نیوجرسی آمریکا برای اصلاح قرارداد کار، اقدام به اعتصاب عمومی کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری «WHYY»، کارگران هتل‌های شهر ویندهام ایالت نیوجرسی آمریکا به دلیل اختلاف بر سر قرارداد کار اقدام به اعتصاب کردند. 

کارگران هتل‌های این شهر برای بالاتر بردن دستمزدها، بهبود وضعیت شغلی کارکنان و بهبود بیمه درمانی و بازنشستگی،  فشار به مدیران آوردند تا قراردادهای جدیدی برای آن‌ها تنظیم کنند. 

این گروه از کارگران روز شنبه در مجاورت هتل مرکزی شهر ویندهام تجمع و اعتصاب کرده‌اند. اتحادیه نماینده کارگران، مطالبات  این کارکنان را در بیانیه‌ای اعلام کرده و بیان کرده است که کارگران از حقوق خود عقب نخواهند نشست. 

این اعتصاب در حالی صورت می‌گیرد که قراردادهای کارگران هتل‌های عضو اتحادیه در سراسر فیلادلفیا منقضی شده است. هفته گذشته، هتل همپتون به عنوان بزرگترین هتل این شهر توانست در شهر ویندهام به توافق روی قرارداد جدید دست یابد و این باعث گسترش مطالبه برای قراردادهای جدید در تمام هتل‌های این شهر توریستی آمریکا شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ