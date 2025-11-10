اعتصاب عمومی کارگران هتلهای نیوجرسی برای اصلاح قرارداد کار
کارگران هتلهای ایالت نیوجرسی آمریکا برای اصلاح قرارداد کار، اقدام به اعتصاب عمومی کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری «WHYY»، کارگران هتلهای شهر ویندهام ایالت نیوجرسی آمریکا به دلیل اختلاف بر سر قرارداد کار اقدام به اعتصاب کردند.
کارگران هتلهای این شهر برای بالاتر بردن دستمزدها، بهبود وضعیت شغلی کارکنان و بهبود بیمه درمانی و بازنشستگی، فشار به مدیران آوردند تا قراردادهای جدیدی برای آنها تنظیم کنند.
این گروه از کارگران روز شنبه در مجاورت هتل مرکزی شهر ویندهام تجمع و اعتصاب کردهاند. اتحادیه نماینده کارگران، مطالبات این کارکنان را در بیانیهای اعلام کرده و بیان کرده است که کارگران از حقوق خود عقب نخواهند نشست.
این اعتصاب در حالی صورت میگیرد که قراردادهای کارگران هتلهای عضو اتحادیه در سراسر فیلادلفیا منقضی شده است. هفته گذشته، هتل همپتون به عنوان بزرگترین هتل این شهر توانست در شهر ویندهام به توافق روی قرارداد جدید دست یابد و این باعث گسترش مطالبه برای قراردادهای جدید در تمام هتلهای این شهر توریستی آمریکا شد.