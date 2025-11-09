خبرگزاری کار ایران
جزئیات مرگ و مصدومیت دو کارگر پیمانکاری در سیستم فاضلاب اهواز

کد خبر : 1711613
دو کارگر در پروژه سیستم فاضلاب شهری اهواز بر اثر حادثه گاز گرفتگی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در اهواز اعلام کردند: این حادثه چند روز پیش برای دو نفر از کارگران مشغول کار در منهول سیستم فاضلاب شهری در اهواز رخ داده که متاسفانه یکی بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده و دیگری با گازهای متصاعد شده بیهوش می‌شود که به بیمارستان منتقل شده است. 

او با بیان اینکه هنوز جزئیات و محل دقیق  این حادثه به درستی مشخص نیست اما این حادثه در حین عملیات تعمیر یا بازسازی سیستم فاضلاب شهری اهواز  رخ داده است گفت: درپوش‌ها یا دریچه‌های منهول کار گذاشته شده در سطح شهر اهواز امکان دسترسی کامل به سیستم‌های زیرزمینی را میسر می کند بنابراین این دو کارگر برای تعمیر و یا تعویض قطعات وارد سیستم منهول فاضلاب شده بوده‌اند. 

در این زمینه، روابط عمومی آبفا خوزستان در گفتگو با ایلنا، هر گونه رابطه کاری این دو کارگر حادثه دیده را با آبفای خوزستان تکذیب کرد و گفت: این دو کارگر حادثه دیده از کارگران شرکت پیمانکاری اروندان بودند که مجری طرح تجمیع فاضلاب شهری اهواز بود. 

او با بیان اینکه دو کارگر حادثه دیده بدون هیچ گونه هماهنگی قبلی با واحد ایمنی (HSE) قرارگاه و همچنین بدون اطلاع به مسئولان طرح فاضلاب اهواز، به صورت خودسرانه وارد یک منهول خطی شده‌اند گفت: طرح تجمیع سیستم فاضلاب شهری اهواز حدود یک سال پیش به پایان رسیده و وارد مدار بهره‌برداری شده است بنابراین از چرایی  وقوع این حادثه که منجر به مرگ و مصدومیت این دو کارگر  شده، ما بی‌خبر هستیم.

 

