یکی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن همدان، به ایلنا گفت: کارفرما در ارائه لباس کار به کارگران از چندسال پیش کوتاهی می‌کند؛ این شرکت‌ یا به کارگران لباس کار ایمن ارائه نمی‌کند یا اگر هم لباس کار تهیه می‌کند، بی‌کیفیت و خارج از سایز است.

وی با بیان اینکه موضوع لباس کار مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد می کند، گفت:سایز نبودن لباس از دید کارفرما در محیط کار بی انظباطی و بی‌نظمی است بنابراین برخی کارگران امکان پوشیدن لباس‌های خیلی گشاد یا خیلی تنگ که سایز بدنشان نیست را ندارند و اگر هم می‌پوشند مرتبا از سوی مدیران بالا دستی اخطار گرفته و در برخی موارد که باعث گفتگوی لفظی می شود از کارگر تعهد می‌گیرند که بار دیگر شلوغ نکند!

به گفته این کارگر، محیط کارگاه صنعتی است و کارگران به لباس، کفش و حتی دستکش کار با کیفیت و سایز مناسب نیاز دارند تا بتوانند به راحتی ودر شرایط ایمن کار کنند. اساسا پیگیری چنین معضلاتی باید از سوی مسئولان ایمنی راه‌آهن انجام شود تا در زمان کار احتمال بروز هرگونه خطر برای کارگران خطوط ریلی به حداقل ممکن برسد و امنیت جانی آنان تضمین شود.

انتهای پیام/