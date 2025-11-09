خبرگزاری کار ایران
کارگران و بازنشستگان مازندران: قانون کار اجرا نمی‌شود

کارگران و بازنشستگان مازندران: قانون کار اجرا نمی‌شود
درنشست فعالان و نمایندگان کارگری و بازنشستگان استان مازندران، بر اجرای کامل مفاد قانون کار تاکید شد.

به گزارش ایلنا، دراین نشست که درآستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی برگزار شد، فعالان کارگری استان از گسترش قراردادهای موقت کار و رشد قارچ گونه شرکت‌های خدماتی انتقاد کرده و خواهان اجرایی شدن مواد ۴۱ قانون کار شدند. 

آن‌ها از عدم اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص افزایش مناسب حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرده و خواستار حضور گسترده کارگران و بازنشستگان در مراسمات سالروز تصویب قانون کار شدند. 

نصرالله دریابیگی دبیراجرایی خانه کارگر مازندران هم درسخنان خود با تاکید بر اجرای کامل مواد مختلف قانون کارگفت، از نمایندگان مجلس انتظار داریم بر روند اجرای قانون کار نظارت کامل داشته باشند، مباحثی همچون امنیت شغلی کارگران؛ حقوق و مزد و اجرای فصل ششم قانون کار مغفول مانده است!

