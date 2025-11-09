خبرگزاری کار ایران
رانندگان ماشین‌آلات شهرداری کرمانشاه: چند ماه حقوق نگرفته‌ایم!

رانندگان ماشین‌آلات شهرداری کرمانشاه: چند ماه حقوق نگرفته‌ایم!
رانندگان ماشین‌آلات شهرداری کرمانشاه چند ماه حقوق معوق دارند.

رانندگان ماشین‌آلات شهرداری کرمانشاه در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود خبر دادند.

این رانندگان که طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری مختلف هستند، بعضاً تا سه یا چهار ماه حقوق نگرفته‌اند.

این رانندگان می‌گویند: در این اوضاع تورمی، وقتی چند ماه حقوق نگیری، زندگی خانواده‌ات مختل می‌شود؛ چرا مدیران شهری فکری به حال ما نمی‌کنند؟!

این رانندگان روز گذشته با تجمع مقابل استانداری کرمانشاه، خواستار پرداخت معوقات مزدی و توجه به وضعیت معیشتی خود شدند. 

