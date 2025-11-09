به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: دستگاه قضایی کهگیلویه وبویراحمد به ویژه دادستان مرکز استان در ادامه حمایت‌ها و ورود موثر خود به حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم این بار با حضور و ورود قاطع و به موقع و با همکاری دستگاه‌های مربوطه اجرایی، مانع از تعطیلی مجتمع صنعتی مقاوم‌سازان خلیج فارس یاسوج و بیکاری ۱۵۰ کارگر آن شد.

شرکت مقاوم‌سازان خلیج فارس سازنده سازه‌های فلزی در اندازه‌های مختلف، تجهیزات صنعتی و امور پیمانکاری بوده و مشکلاتی با یکی از بانک‌ها درخصوص تسهیلات اعطایی داشت. در جهت حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان با همراهی جمعی از مسئولان مربوطه از این مجتمع تولیدی بازدید کردند

