از بیکاری ۱۵۰ کارگر در مجتمع مقاوم‌سازان خلیج فارس جلوگیری شد

روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد از رفع مشکلات مجتمع صنعتی مقاوم‌سازان خلیج فارس یاسوج با ورود دستگاه قضایی و جلوگیری از بیکاری ۱۵۰ کارگر خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: دستگاه قضایی کهگیلویه وبویراحمد به ویژه دادستان مرکز استان در ادامه حمایت‌ها و ورود موثر خود به حوزه تولید و اشتغال و معیشت مردم این بار با حضور و ورود قاطع و به موقع و با همکاری دستگاه‌های مربوطه اجرایی، مانع از تعطیلی مجتمع صنعتی مقاوم‌سازان خلیج فارس یاسوج و بیکاری ۱۵۰ کارگر آن شد. 

شرکت مقاوم‌سازان خلیج فارس سازنده سازه‌های فلزی در اندازه‌های مختلف، تجهیزات صنعتی و امور پیمانکاری بوده و مشکلاتی با یکی از بانک‌ها درخصوص تسهیلات اعطایی داشت.  در جهت حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی این واحد تولیدی، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان با همراهی جمعی از مسئولان مربوطه از این مجتمع تولیدی بازدید کردند

 

