مشکلات کارگران سلماس برای پیگیری شکایات/ هیات حل اختلاف ناگهان منحل شد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان سلماس بیش از دو ماه است که به دستور مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی ناگهانی تعطیل شده و پرونده‌ها به شهرستان خوی منتقل شده است. در این باره، فرهاد جعفری، سرپرست اجرایی خانه کارگر شهرستان سلماس، توضیحاتی ارائه داد.

جعفری در ابتدا به چالش‌های ناشی از تعطیلی هیئت حل اختلاف اشاره کرد و گفت: هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان سلماس به‌صورت ناگهانی تعطیل شده و پرونده‌ها به شهرستان خوی منتقل شده است. این تصمیم توسط مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی اتخاذ شده و بدون ارائه توضیح شفاف یا مجوز رسمی انجام شده است. این اقدام موجب ایجاد مشکلات جدی در رسیدگی به شکایات کارگران شده است.

او افزود: کارگران اکنون برای رسیدگی به پرونده‌های خود ناچار به مراجعه به شهرستانی دیگر هستند، حتی در شرایط سخت جوی و ساعات پایانی روز که این امر مشکلات قابل توجهی برای آنان ایجاد کرده است.

جعفری درباره وضعیت هیئت تشخیص اداره کار شهرستان نیز توضیح داد: براساس قوانین، پیش از ارجاع شکایات به هیات حل اختلاف، کارگران باید ابتدا به هیئت تشخیص اداره کار مراجعه کنند تا پرونده‌هایشان مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که مشکل حل نشود، پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. در حال حاضر مسئول ثابت این واحد حضور ندارد و هفته‌ای یکبار یک نفر برای رسیدگی به پرونده‌ها به اداره کار سلماس مراجعه می‌کند که هر دفعه فرد متفاوتی است. این وضعیت موجب شده پرونده‌های کارگران به‌طور مناسب بررسی نشود و روند رسیدگی با تأخیر مواجه شود.

او همچنین تصریح کرد: پیگیری‌های صورت گرفته از مدیرکل اداره کار استان و فرماندار شهرستان، تاکنون نتیجه نداشته و پرونده‌های حل اختلاف و تشخیص انباشته شده‌اند. این وضعیت موجب نارضایتی کارگران و افزایش تماس‌های آنان برای پیگیری پرونده‌ها شده است.

جعفری در ادامه افزود: نمونه‌ای از مشکلات موجود، مراجعه خانمی است که باید بعدازظهر یک روز زمستانی ساعت پنج یا شش به شهری دیگر برود و پرونده خود را پیگیری کند. این موضوع نشان‌دهنده مختل شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها در شهرستان سلماس به دلیل نبود مسئول ثابت و کمبود نیرو است. تمامی این مسائل باعث نارضایتی کارگران شده و در نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها با مشکلات جدی مواجه است.

جعفری در پایان تاکید کرد که از مدیرکل اداره کار استان آذربایجان غربی و سایر مسئولین ذی‌ربط انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی کنند: شهرستان سلماس یک محیط مستقل است و اداره کار آن باید از امکانات و ظرفیت‌های مشابه سایر شهرستان‌ها برخوردار باشد.

