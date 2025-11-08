خبرگزاری کار ایران
مصدومیت یک کارگر الموتی بر اثر سقوط از درخت انار

یک کارگر بر اثر سقوط از درخت در منطقه الموت غربی قزوین به شدت مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، یک کارگر براثر سقوط از یک درخت در روستای لات از توابع بخش الموت غربی استان قزوین مصدوم شد. 

این حادثه صبح امروز هنگامی رخ داد که کارگر حدودا ۴۹ساله برای چیدن انار، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت به داخل دره سقوط کرد و به شدت از ناحیه کمر، گردن و دنده‌ها مصدوم شد. 

از قرار معلوم؛ این کارگر مصدوم از طریق اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شده است.

 

