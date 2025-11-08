جزئیات حادثه پارس خزر رشت از زبان کارگران/ کارگری که قربانی نجات همکارش شد
منابع کارگری در کارخانه پارس خزر رشت، جزئیات حادثه روز گذشته (۱۶ آبان ماه) را که موجب مرگ دو کارگر شد، تشریح کردند.
یک منبع کارگری در کارخانه پارس خزر رشت با بیان اینکه در حادثه دیروز، دو کارگر در حوضچه آب شرب کارخانه مشغول کار بودندکه دچار برق گرفتگی میشونددر تشریح جزئیات به ایلنا گفت: این حادثه بعدازظهر روز گذشته در یکی از دو استخر آب شرب کارخانه پارس خزر رخ داده که در نتیجه آن دو نفر از همکاران به نامهای «امین رحیمی» و «معین پستاره» هر کدام با ۳۸ سال سن و به ترتیب دو و دوازده سال سابقه کار، جان خود را از دست دادند.
او با بیان اینکه ایمنی در کارخانه پارس خزر به درستی رعایت نمیشود، در تکمیل گفتههای خود در خصوص علت وقوع این حادثه گفت: کارخانه پارس خزر رشت دو حوضچه آب شرب سر باز دارد که در روز حادثه مرحوم «رحیمی» به همراه یکی از همکاران «آقای پستاره» در حال نظافت و تخلیه آب حوضچه کارخانه بودند که به علت اتصالی برق پمپ آب شناور موجود در استخر، آقای رحیمی که داخل آب قرار داشت دچار برق گرفتگی میشود. با بیهوش شدن ناگهانی آقای رحیمی، آقای پستاره که خارج از آب قرار داشت ، برای نجات همکار خود وارد آب استخر میشود که متاسفانه او نیز دچار برق گرفتگی میشود.
طبق اظهارات این کارگر، بعد از وقوع حادثه، یکی دیگر از همکاران که در استخر دوم با تعداد دیگری کارگر مشغول کار نظافت بود، از این واقعه باخبر شده و سریعاً گروههای امداد و نجات را باخبر میکند.