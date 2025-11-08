بیکاری با حقوق معوقه/ وضعیت ناگوار کارگران شهربازی پارک لاله زاهدان
هفت کارگر شهربازی پارک لاله زاهدان با شش ماه حقوق ناقص بیکار شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهربازی «پارک لاله زاهدان» هفت کارگر بلوچ شاغل در این مجموعه را از هفت روز پیش بیکار کرده است. این کارگران که هر کدام ماهانه حدود شش میلیون تومان حقوق داشتند، طی شش ماه گذشته دستمزد کامل خود را دریافت نکرده و تنها بخشی از مطالباتشان پرداخت شده است.
بر اساس اظهارات کارگران، مدیریت شهربازی هر ماه تنها بخشی از حقوق آنان را پرداخت کرده و در عین حال از کارگران برای تسویه حساب امضا گرفته است. به گفتهی این کارگران، نه تنها حقوق معوقهی ما پرداخت نشده، بلکه امیدی هم به شکایت نداریم.
این کارگران اکنون نه تنها با بیکاری، بلکه با عدم دریافت مزایایی چون بیمه و سنوات نیز مواجه هستند. به گفتهی منابع کارگری، کارگران شهربازی پارک لاله تحت قرارداد مستقیم شهرداری نیستند، بلکه از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری مشغول به کار بودهاند.
موضوع با حسینعلی اکبری، دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان، در گفتگو با ایلنا، درباره وضعیت کارگران شهربازی و دیگر مجموعههای وابسته به شهرداری زاهدان توضیحاتی ارائه داد.
ضعف نظارت شهرداری بر پیمانکاران؛ کارگران قربانی قراردادهای دیرهنگام
اکبری گفت: متأسفانه هر شرکتی که با شهرداری قرارداد میبندد، پس از مدتی بدون نظارت کافی از سوی شهرداری کار خود را پیش میبرد. در واقع شهرداری در حوزه نظارت بر مجموعههایی مانند شهربازیها و پیمانکاران عملکرد ضعیفی دارد و همین مسئله باعث میشود حقوق کارگران پایمال شود.
او با اشاره به تأخیر در عقد قراردادها افزود: قراردادهای پیمانکاران معمولاً با تأخیر بسته میشود. این مسئله باعث میشود کارگران چند ماه بدون قرارداد رسمی مشغول کار باشند و در نتیجه بیمه، مزایا و دستمزدشان بهموقع پرداخت نشود. الان در مورد مجموعههای وابسته به شهرداری از جمله شهربازیها، حداقل سه تا چهار ماه معوقات مزدی داریم و در بعضی موارد این تأخیر به پنج ماه هم میرسد.
اکبری در ادامه درباره وضعیت کارگران شهربازی پارک لاله گفت: از اطلاعاتی که به ما رسیده، این کارگران حقوقشان را کامل دریافت نکردهاند و پرداختها بر اساس عملکرد بوده نه طبق قانون کار. چنین روشی خلاف مقررات است و باید قراردادهای پیمانکاری تحت نظارت دقیقتری قرار گیرد.