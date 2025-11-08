اعتصاب کارکنان یک شرکت تایوانی در اعتراض به سرکوب اتحادیهها
دیروز تعدادی از کارگران فعال یک شرکت فناوریهای پیشرفته ساخت تجهیزات پزشکی در کشور تایوان تحصن کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه فوکوس تایوان، اتحادیه کارکنان شرکت تایوانی TaiDoc روز جمعه در مقابل وزارت کار این شرکت تحصنی اعتراضی برگزار کردند.
آنان در این تجمع چندساعته ادعا کردند که این شرکت سازنده تجهیزات پزشکی فوق پیشرفته، قوانین مدیریتی بسیار سختگیرانهای را بر کارگران مهاجر که در این شرکت و سایر شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی کار میکنند، اعمال کرده و فعالیتهای اتحادیهها را سرکوب کرده است.
محصولات شرکت تایداک شامل طراحی و ساخت سیستمهای نظارت بر قند خون و سیستمهای نظارت بر فشار خون است.