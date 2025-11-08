خبرگزاری کار ایران
مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای ایجاد می‌شود

غلامحسین محمدی از تصویب ایجاد سکوی آموزش و اشتغال کشور (سجال) در کنار سکوی جامع بازار کار در شورای عالی آموزش و تربیت فنی و مهارتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای شب گذشته با حضور در برنامه زنده صف اول، در شبکه خبر با توضیح چرایی‌ عدم تطابق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار کشور و نیز عدم کیفی بودن این آموزش‌ها در کنار حجم بسیار و غیرضرور آن‌ها، بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیازهای بازارکار و آمایش تأکید کرد. 

غلامحسین محمدی (رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌‎ای کشور) با بیان اینکه برای آمایش آموزش‌های مهارتی نیازمند ایجاد ساختاری یکپارچه برای اتصال نظامات متعدد مرتبط با آموزش، اشتغال و بازار کار هستیم، از تصویب ایجاد سکوی آموزش و اشتغال کشور (سجال) در کنار سکوی جامع بازار کار در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خبر داد. 

معاون وزیر کار با بیان اینکه با ایجاد و توسعه این سکوها، چهار نظام نظام بازار کار، نظام شایستگی‌های شغلی و حرفه‌ای، نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و نظام آموزشی به همدیگر متصل خواهند شد افزود: بدون چنین ساختاری ما شاهدعدم تطابق آموزش با نیازهای بازار کار، تحمیل هزینه‌های بسیار بر مردم و دولت و نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی خواهیم بود. 

وی به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان در ابعاد مختلف و مفهوم و اهمیت سنجش صلاحیت حرفه‌ای و نقشی که در بهره‌وری نیروی انسانی خواهد داشت، از تصویب نظامات سنجش صلاحیت حرفه‌ای در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خبر داد. 

محمدی با اشاره اینکه شورای عالی برای استقرار نظام سنجش صلاحیت و اجرایی شدن در حال برنامه‌ریزی و ایجاد مقدمات آن است و این رویکرد بسیار از حقوق کارگران حمایت خواهد کرد افزود: پیش از این قانون سنجش صلاحیت حرفه‌ای در هشت سطح تصویب شده است. 

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای در کشورمان نیازمند همکاری بخش عمومی و خصوصی و بخش حرفه‌ای و تنظیم‌گر هستیم، ابراز امیدواری کرد مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای به آرامی شکل گرفته و بازار کار را تنظیم خواهند کرد.

 

