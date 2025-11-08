خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای یک رای دیوان عدالت اداری؛

مالیات‌ اضافه‌ کسرشده از بازنشستگان نفت برگردانده شد

مالیات‌ اضافه‌ کسرشده از بازنشستگان نفت برگردانده شد
کد خبر : 1710888
لینک کوتاه کپی شد.

بازپرداخت مالیات‌های اضافه‌کسرشده بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت انجام شد.

به گزارش ایلنا، مبالغ مالیات‌هایی که به‌صورت اضافه از حقوق بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران کسر شده بود، امروز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه به حساب آنان واریز شد. 

این بازپرداخت بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و با استناد به نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مکاتبات رسمی آن سازمان انجام شده است؛ مستنداتی که مبنای اقدام صندوق‌های بازنشستگی و کارفرمایان تابعه در اجرای فرآیند بازگشت مالیات‌های اضافه‌کسرشده قرار گرفته‌اند. 

لازم به ذکر است پرداختی امروز صرفاً مربوط به بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران بوده و بدیهی است پس از دریافت لیست‌های مالی از سایر شرکت‌های تابعه، مبالغ مربوط به آنان نیز به حساب‌هایشان واریز خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ