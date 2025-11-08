اجرای یک رای دیوان عدالت اداری؛
مالیات اضافه کسرشده از بازنشستگان نفت برگردانده شد
بازپرداخت مالیاتهای اضافهکسرشده بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت انجام شد.
به گزارش ایلنا، مبالغ مالیاتهایی که بهصورت اضافه از حقوق بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران کسر شده بود، امروز چهارشنبه ۱۴ آبانماه به حساب آنان واریز شد.
این بازپرداخت بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و با استناد به نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مکاتبات رسمی آن سازمان انجام شده است؛ مستنداتی که مبنای اقدام صندوقهای بازنشستگی و کارفرمایان تابعه در اجرای فرآیند بازگشت مالیاتهای اضافهکسرشده قرار گرفتهاند.
لازم به ذکر است پرداختی امروز صرفاً مربوط به بازنشستگان ستاد مرکزی شرکت ملی نفت ایران بوده و بدیهی است پس از دریافت لیستهای مالی از سایر شرکتهای تابعه، مبالغ مربوط به آنان نیز به حسابهایشان واریز خواهد شد.