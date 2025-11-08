مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کارگران کشور/ ورزش عامل صیانت از نیروی کار است
مسابقات قهرمانی کشتی کارگران کشور، انتخابی مسابقات جهانی، در شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مجمع فدراسیون ورزش کارگری در مسابقات قهرمانی کشتی کارگران کشور در فیروزکوه گفت: توسعه کمی و کیفی ورزش در جامعه کار و تولید از اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار است.
در آیین اختتامیه این رقابتها «محمد سراج» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، «ابوالفضل زمانینژاد» فرماندار شهرستان فیروزکوه، «بهزاد سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سایر مسئولان ورزش کارگری حضور داشتند.
چکشیان در فینال این مسابقات گفت: ارتقای نشاط و شادابی کارگران سهم مهمی در سلامت و افزایش بهره وری دارد. ورزش عاملی بسیار مهم در ارتقای سلامت نیروی کار است و برگزاری مسابقات ورزشی یکی از اصلیترین راهبردها برای تحقق این مهم است.
در پایان این رقابتها، تیمهای فیروزکوه (تهران الف)، البرز، تهران ب (نفت بهران)، کردستان، همدان، لرستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب در جایگاههای اول تا دهم قرار گرفتند.
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کارگران کشور بهعنوان مرحله انتخابی اعزام به مسابقات جهانی به میزبانی شهرستان فیروزکوه و با حضور بیش از ۳۰۰ کشتیگیر از ۲۱ استان کشور برگزار شد.