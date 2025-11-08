مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کارگران کشور/ ورزش عامل صیانت از نیروی کار است

به گزارش ایلنا، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مجمع فدراسیون ورزش کارگری در مسابقات قهرمانی کشتی کارگران کشور در فیروزکوه گفت: توسعه کمی و کیفی ورزش در جامعه کار و تولید از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار است.

مسابقات قهرمانی کشتی کارگران کشور، انتخابی مسابقات جهانی، در شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

در آیین اختتامیه این رقابت‌ها «محمد سراج» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، «ابوالفضل زمانی‌نژاد» فرماندار شهرستان فیروزکوه، «بهزاد سام دلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سایر مسئولان ورزش کارگری حضور داشتند.

چکشیان در فینال این مسابقات گفت: ارتقای نشاط و شادابی کارگران سهم مهمی در سلامت و افزایش بهره وری دارد. ورزش عاملی بسیار مهم در ارتقای سلامت نیروی کار است و برگزاری مسابقات ورزشی یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای تحقق این مهم است.

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های فیروزکوه (تهران الف)، البرز، تهران ب (نفت بهران)، کردستان، همدان، لرستان، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا دهم قرار گرفتند.

مسابقات قهرمانی کشتی آزاد کارگران کشور به‌عنوان مرحله انتخابی اعزام به مسابقات جهانی به میزبانی شهرستان فیروزکوه و با حضور بیش از ۳۰۰ کشتی‌گیر از ۲۱ استان کشور برگزار شد.

