میدری: راهبرد اصلی وزارت رفاه حمایت از اقشار کم درآمد و معیشت مردم است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید از بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و شرکت در شورای اداری شهرستان خمین، بر اهمیت حفظ میراث انقلاب اسلامی و توسعه زیرساختهای ورزشی و اقتصادی این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، " احمد میدری" در این نشست با اشاره به نقش بیت امام خمینی (ره) در تغییر مسیر تاریخ ایران و جهان، اظهارکرد: «این مکان، مسیری متفاوت پیش روی مردم جهان گشود و نسل جوان انقلاب تحت تأثیر روحیه، فرهنگ و اخلاق امام، زندگی را به گونهای نوین معنا کرد.»
وی با اعلام پیگیری برای تکمیل ورزشگاه کارگری خمین، افزود: «امیدواریم این ورزشگاه که یکی از مجموعههای کامل ورزشی کشور است، هرچه زودتر به تکمیل و به بهرهبرداری نهایی برسد.»
میدری در پاسخ به مطالبات مکتوب مطرحشده، از پیگیری مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی خبر داد و گفت: « تلاش میشود به شهرستان خمین که هزار شهید تقدیم انقلاب کرده، خدمات مناسب ارائه شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سرمایه انسانی و روحیه سختکوشی مردم خمین، وضعیت اقتصادی شهرستان را نسبت به میانگین کشوری خوب ارزیابی کرد.
وی در خصوص بیمه قالیبافان تأکید کرد: «بیمه روستاییان و عشایر با یارانه بیشتر دولت و مزایای مشابه بیمه تأمین اجتماعی، گزینه بهتری برای قالیبافان است، هرچند استقبال از آن به دلیل درمان بیمه سلامت کمتر بوده است.»
وزیر رفاه از احیای هنرستان های فنی و حرفه ای با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبرداد و بر حفظ شعار «هر خانه یک کارخانه» تأکید کرد.
میدری از برگزاری نمایشگاههای فصلی صنایع دستی با همکاری اصناف، مجموعههای ورزشی کارگری و برخی از فروشگاههای زنجیرهای خبر داد و گفت: «فضاهای نمایشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای در اختیار قرار گرفته تا محصولات صنایع دستی عرضه شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته و یارانه حمایتی توان یابان را نشانه اهتمام دولت چهاردهم به گروههای کمدرآمد دانست و افزود: «با وجود تورم و چالشها، سرمایهگذاری بیشتر برای حل مشکلات و ایجاد آیندهای بهتر ضروری است.»