هویت دو کارگر جان‌باخته پارس خزر رشت مشخص شد

هویت دو کارگر جان‌باخته پارس خزر رشت مشخص شد
هویت دو کارگری که در کارخانه پارس خزر رشت بر اثر حادثه برق گرفتگی جان باخته‌اند، مشخص شد.

منابع خبری ایلنا، هویت دو کارگر جان‌باخته‌ی کارخانه پارس خزر رشت را آقایان «امین رحیمی »۳۷ساله و« معین پستاره» ۳۸ساله اعلام کردند. 

به گفته‌ی آن‌ها، علت حادثه برق گرفتگی در حوضچه صنعتی اعلام شده؛ ظاهرا دو کارگر متوفی مشغول نظافت حوضچه صنعتی در کارخانه پارس خزر رشت بودند که ناگهان یکی از کارگران بر اثر برق گرفتگی دچار حادثه می‌شود و کارگر بعدی که برای نجات وی اقدام می‌کند نیز بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست می‌دهد.

 

