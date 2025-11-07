بازگشت دوباره به مجلس/ تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد وعده‌های دولت برای تدوین لایحه طرح ساماندهی با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به جایی نرسیده و بازهم همانند هفت سال گذشته، این طرح به مجلس برگشته و قرار است در کمیسیون‌های مجلس معطل بماند.

در روزهای اخیر، «احمد بیگدلی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی طرح ساماندهی خبر داده است.

این نماینده اعلام کرده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت و برگشت‌های زیادی که طرح ساماندهی کارکنان دولت بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، کمیسیون اجتماعی مجلس مجدد، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی جوانب امر در اجرای این طرح بررسی شد.

او ادامه داد: در نهایت مقرر شد کارگروهی ویژه در کمیسیون با حضور دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا ایرادات کلی که در این طرح گرفته شده بود بررسی و تجمیع شود و پس از تأیید و تصویب در کمیسیون در صحن مجلس بررسی و تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام/