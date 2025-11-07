خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت دوباره به مجلس/ تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی

بازگشت دوباره به مجلس/ تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی
کد خبر : 1710620
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی طرح ساماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد وعده‌های دولت برای تدوین لایحه طرح ساماندهی با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به جایی نرسیده و بازهم همانند هفت سال گذشته، این طرح به مجلس برگشته و قرار است در کمیسیون‌های مجلس معطل بماند. 

در روزهای اخیر، «احمد بیگدلی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی طرح ساماندهی خبر داده است. 

این نماینده اعلام کرده است: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رفت و برگشت‌های زیادی که طرح ساماندهی کارکنان دولت بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، کمیسیون اجتماعی مجلس مجدد، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی جوانب امر در اجرای این طرح بررسی شد. 

او ادامه داد: در نهایت مقرر شد کارگروهی ویژه در کمیسیون با حضور دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا ایرادات کلی که در این طرح گرفته شده بود بررسی و تجمیع شود و پس از تأیید و تصویب در کمیسیون در صحن مجلس بررسی و تصمیم‌گیری شود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ