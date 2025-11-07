بازگشت دوباره به مجلس/ تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی
یک نماینده مجلس از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی طرح ساماندهی خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نظر میرسد وعدههای دولت برای تدوین لایحه طرح ساماندهی با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به جایی نرسیده و بازهم همانند هفت سال گذشته، این طرح به مجلس برگشته و قرار است در کمیسیونهای مجلس معطل بماند.
در روزهای اخیر، «احمد بیگدلی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی طرح ساماندهی خبر داده است.
این نماینده اعلام کرده است: پس از کشوقوسهای فراوان و رفت و برگشتهای زیادی که طرح ساماندهی کارکنان دولت بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، کمیسیون اجتماعی مجلس مجدد، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را در دستور کار خود قرار داد و تمامی جوانب امر در اجرای این طرح بررسی شد.
او ادامه داد: در نهایت مقرر شد کارگروهی ویژه در کمیسیون با حضور دیوان محاسبات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا ایرادات کلی که در این طرح گرفته شده بود بررسی و تجمیع شود و پس از تأیید و تصویب در کمیسیون در صحن مجلس بررسی و تصمیمگیری شود.