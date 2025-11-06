احمد بیگدلی، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به طرح اخیر بیمه رانندگان، از اصلاحاتی خبر داد که بر اساس آن، اشتغال بازنشستگان در حوزه حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی تسهیل شده است.

بیگدلی گفت: «یکی از محورهای مهم در این طرح، رفع موانع اشتغال بازنشستگان است. در گذشته، فعالیت بازنشستگان در برخی مشاغل از جمله رانندگی موجب قطع مستمری می‌شد، اما در اصلاحیه جدید این موضوع رفع شده تا بازنشستگان بتوانند بدون نگرانی از کاهش یا قطع مستمری، در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت داشته باشند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت حمایت از معیشت بازنشستگان افزود: «با تصویب نهایی این طرح، فرصت فعالیت اقتصادی برای بسیاری از بازنشستگان فراهم می‌شود و هم‌زمان، بخشی از نیاز جامعه در حوزه حمل‌ونقل شهری نیز تأمین خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد عدالت‌محور و در جهت حمایت از قشر بازنشسته، تلاش دارد تا زمینه فعالیت قانونی و شفاف آنان در مشاغل خدماتی فراهم شود. این اقدام علاوه بر افزایش رضایتمندی اجتماعی، موجب سامان‌دهی وضعیت بیمه‌ای رانندگان نیز خواهد شد.»

بیگدلی در پایان گفت: «نگرانی‌هایی که نسبت به تأثیر این طرح بر حقوق بازنشستگان مطرح شده، ناشی از برداشت‌های نادرست است. هیچ‌گونه تهدیدی متوجه مزایای بازنشستگان نیست و مجلس در این مسیر با هدف بهبود وضعیت معیشتی این قشر گام برمی‌دارد.

