پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان از هفته آینده

به گزارش ایلنا، در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ، سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام کرد که مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از ابتدای هفته آینده در چند مرحله پرداخت خواهد شد .

رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نیز ضمن اشاره به استمرار خدمت‌رسانی به بازنشستگان به عنوان مسئولیتی اجتماعی، از صبوری بیمه شدگان و همراهی مراکز درمانی طرف قرارداد در این مسیر تقدیر و تشکر کرد .

وی همچنین تأکید کرد: مجموعه آتیه سازان حافظ آمادگی دارد تا به محض تأمین و دریافت اعتبارات، در کمترین زمان ممکن، هزینه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی و مطالبات مراکز درمانی را پرداخت نماید .

