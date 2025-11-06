مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وعده داد:
پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان از هفته آینده
مصطفی سالاری وعده داد: مطالبات آتیه سازان حافظ از ابتدای هفته آینده پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا، در جلسهای با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی و شرکت آتیه سازان حافظ، سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی اعلام کرد که مطالبات شرکت آتیه سازان حافظ از ابتدای هفته آینده در چند مرحله پرداخت خواهد شد .
رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ نیز ضمن اشاره به استمرار خدمترسانی به بازنشستگان به عنوان مسئولیتی اجتماعی، از صبوری بیمه شدگان و همراهی مراکز درمانی طرف قرارداد در این مسیر تقدیر و تشکر کرد .
وی همچنین تأکید کرد: مجموعه آتیه سازان حافظ آمادگی دارد تا به محض تأمین و دریافت اعتبارات، در کمترین زمان ممکن، هزینه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی و مطالبات مراکز درمانی را پرداخت نماید .