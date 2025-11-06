یک تذکر به سرپرست صندوق بازنشستگی؛
چرا متناسبسازی برای بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۱ و بازنشستگان وزارت کشور اجرا نشده است؟
یک نماینده مجلس در دیدار با علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در این دیدار گفت: امروز هزینههای درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان وارد کرده است و صندوق بازنشستگی باید با همکاری دستگاههای ذیربط، گامهای عملی برای رفع این دغدغه بردارد.
او افزود: اجرای ناقص ماده ۱۲۵ و طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان موجب نارضایتی شده است؛ چرا که این قانون برای بازنشستگان آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ و بازنشستگان وزارت کشور بهطور کامل اجرا نشده است.
جمالیان تاکید کرد: انتظار میرود دولت و صندوق بازنشستگی با هماهنگی و تصمیمگیری سریع، عدالت در پرداختها را محقق کنند.