به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در این دیدار گفت: امروز هزینه‌های درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان وارد کرده است و صندوق بازنشستگی باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های عملی برای رفع این دغدغه بردارد.

او افزود: اجرای ناقص ماده ۱۲۵ و طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موجب نارضایتی شده است؛ چرا که این قانون برای بازنشستگان آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ و بازنشستگان وزارت کشور به‌طور کامل اجرا نشده است.

جمالیان تاکید کرد: انتظار می‌رود دولت و صندوق بازنشستگی با هماهنگی و تصمیم‌گیری سریع، عدالت در پرداخت‌ها را محقق کنند.

