اعتراض نیروهای شرکتی بیمارستان‌های بوشهر

نیروهای شرکتی شاغل در بیمارستان های استان بوشهر نسبت به پرداخت با تاخیر مطالبات مزدی خود انتقاد دارند.

نیروهای شرکتی بیمارستان‌های استان بوشهر در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت با تاخیر مزد و مطالبات مزدی خود انتقاد کردند. 

این نیروها که در چند بیمارستان طرف قرارداد یک شرکت پیمانکاری خاص هستند؛ می‌گویند: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باید به این مسئله ورود کنند. 

به گفته آن ها، گاهی مزد و مزایای مزدی با سه یا چهار اه تاخیر پرداخت می‌شود؛ پرداخت اضافه کار نیروهای شرکتی بیمارستانی نیز به تعویق می‌افتد. 

این نیروها در نامه‌ای رسمی خطاب به ریاست دانشگاه علوم پزشکی، نسبت به تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده‌اند. 

شرکتی‌های بیمارستانی در این نامه آورده‌اند که «با وجود خدمت در ایام تعطیل و شیفت‌های سنگین شبانه، چند ماه است که اضافه‌کار خود را دریافت نکرده‌اند و وضعیت پرداخت‌ها همچنان بلاتکلیف است». 

نیروهای معترض تأکید کرده‌اند که از سال گذشته تا امروز، چندین ماه از مطالبات آنان از سوی شرکت پیمانکار تسویه نشده و وعده‌های تکراری و بدون نتیجه، روحیه و معیشت آنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. آنان در نامه خود با اشاره به فشارهای مالی و وضعیت اقتصادی، از رئیس دانشگاه خواسته‌اند دستور فوری برای پرداخت معوقات اضافه‌کار، تعیین سقف کاری و تخصیص اعتبار لازم صادر کند.

 

