تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت منطقه بهرگان
کارکنان رسمی نفت منطقه بهرگان، خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (چهاردهم آبان)، کارکنان رسمی نفت منطقه بهرگان، در اعتراض به عدم تحقق وعدهها و برآورده نشدن مطالبات صنفی خود تجمع کردند.
آنها مطالبات خود را به این ترتیب عنوان کردند: اصلاح حقوق حداقلی کارکنان؛ حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی؛ حذف سقف سنوات بازنشستگی؛ عودت مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود؛ اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن؛ استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت و حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبانی.
گفتنیست کارکنان نفت منطقه بهرگان، پیش از این نیز دست به اعتراض صنفی زده بودند.