تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت منطقه بهرگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (چهاردهم آبان)، کارکنان رسمی نفت منطقه بهرگان، در اعتراض به عدم تحقق وعده‌ها و برآورده نشدن مطالبات صنفی خود تجمع کردند.

آن‌ها مطالبات خود را به این ترتیب عنوان کردند: اصلاح حقوق حداقلی کارکنان؛ حذف کامل سقف حقوق پرسنل عملیاتی؛ حذف سقف سنوات بازنشستگی؛ عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود؛ اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن؛ استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت و حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبانی.

گفتنی‌ست کارکنان نفت منطقه بهرگان، پیش از این نیز دست به اعتراض صنفی زده بودند.

