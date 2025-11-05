به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان ارتش صبح امروز، چهارشنبه، ۱۴ آبان، در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود مقابل ساختمان مرکزی کانون ارتش تجمع کردند.

ارائه گزارش شفاف در مورد هزینه کرد حق عضویت بازنشستگان ارتش توسط کانون و گزارش شفاف در مورد ساختمان‌سازی کانون ارتش در شهرهای شمالی و کرمانشاه، از جمله مطالبات این بازنشستگان است.

بازنشستگان ارتش همچنین پرداخت غرامت جنگی را حق مسلم خود دانستند.

این بازنشستگان با در دست داشتن بنرهایی که شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل در آن درج شده بود، ضمن تأکید بر اینکه مطالبات‌شان صرفاً صنفی و معیشتی است، بر وفاداری و پایبندی کامل خود به آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. آنان اعلام کردند که دفاع از کشور و حفظ امنیت و اقتدار ملی همواره خط قرمز آنان بوده و هست، اما در عین حال خواستار رسیدگی شفاف و عادلانه به حقوق و مطالبات قانونی خود هستند تا عدالت برقرار شود.

